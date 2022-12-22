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Токаев и Мирзиёев приняли участие в запуске строительства совместных объектов

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главам государств была представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном. В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.

В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.


президент РК

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.

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