Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам

Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 12:07 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

К запуску было подготовлено 7 проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма, сообщила пресс-служба Акорды.

"Нажав символическую кнопку, главы государств дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса "Tenge Bank" в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала "Астана" в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса "Астана" в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса "Ташкент" в столице Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.

О чем говорили Токаев и Мирзиёев на втором заседании Высшего межгосударственного совета

В ходе переговоров с президентом Узбекистана в Ташкенте определены дальнейшие направления углубления политических и экономических связей, заявил ранее Касым-Жомарт Токаев.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Токаев и Мирзиёев приняли участие в запуске строительства совместных объектов
18:18, 22 декабря 2022
Токаев и Мирзиёев приняли участие в запуске строительства совместных объектов
Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в церемонии открытия улицы им. Гейдара Алиева
21:01, 10 апреля 2023
Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в церемонии открытия улицы им. Гейдара Алиева
Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан
00:59, 07 октября 2023
Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан
