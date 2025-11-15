Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам

Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

К запуску было подготовлено 7 проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма, сообщила пресс-служба Акорды.

"Нажав символическую кнопку, главы государств дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса "Tenge Bank" в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала "Астана" в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса "Астана" в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса "Ташкент" в столице Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.

В ходе переговоров с президентом Узбекистана в Ташкенте определены дальнейшие направления углубления политических и экономических связей, заявил ранее Касым-Жомарт Токаев.