Как акимат стабилизирует цены на продукты в Астане

Аким столицы Женис Касымбек встретился с представителями продовольственных рынков, крупных торговых сетей, производителями продукции по вопросам стабилизации цен на продукты, сообщает Zakon.kz.

В совещании участие также приняли первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, руководитель столичного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК Аскар Кишкембаев, представители министерства сельского хозяйства РК и других ответственных госорганов.



На встрече были подняты вопросы по сдерживанию цен на социально значимые продтовары, своевременной поставке продуктов питания, активизации работы мониторинговых групп и др. Озвученные на встрече вопросы взяты в работу.

В столице ведется системная работа по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Крупным торговым сетям выделяются займы по "оборотному механизму", проводятся сельскохозяйственные ярмарки, заключаются договоры с аграриями регионов, работает региональная комиссия по расследованию посреднических схем в ценообразовании на продтовары, действуют мобильные мониторинговые группы по соблюдению торговой надбавки магазинами у дома и пр. Перечисленные меры позволяют стабилизировать цены на социально значимые продукты питания.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны



Акимом Астаны Женисом Касымбеком поручил активизировать работу мониторинговых групп по сдерживанию цен на социально значимые продукты и соблюдению торговой надбавки, определить на 2023 г. объемы продтоваров на заключение льготных договоров, предпринимателям – исполнить договорные обязательства по поставке продуктов в полной мере. Также предпринимателей призвали проявить социальную ответственность и внести свой вклад в стабилизацию цен на социально значимые продтовары.



В Астане также для обеспечения продовольственной безопасности ведется строительство производственно-пищевого комплекса (хлебозавод, молокоперерабатывающий завод, овощехранилище), производственного комплекса по изготовлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, логистических центров и др.

К примеру, хлебозавод (до 25 тонн продукции в сутки) и овощехранилище планируется ввести в эксплуатацию в 2023 г. Молокоперерабатывающий завод (до 100 тонн в сутки) - в 2024 г.