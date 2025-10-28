#АЭС в Казахстане
Общество

Жителям Алматы сообщили хорошую новость по ценам на продукты

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 13:46 Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы подписал меморандум по стабилизации цен с крупными торговыми сетями. Об этом сегодня, 28 октября 2025 года, заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Цель – недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, а также обеспечение соблюдения установленной торговой надбавки.

"В рамках подписанного документа торговые сети подтвердили готовность сохранять стабильные цены на социально значимые продовольственные товары путем соблюдения торговой надбавки не выше 15% до конца текущего года".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что подписание меморандума направлено на обеспечение ценовой стабильности, поддержку населения и предотвращение спекулятивного роста стоимости продуктов первой необходимости.

"Управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы ведется системная работа по развитию региональных поставок и поддержке отечественных производителей. Эти меры способствуют формированию товарного запаса и бесперебойному обеспечению городского рынка продовольственными товарами".Пресс-служба акимата Алматы

Для стабилизации цен организованы прямые поставки продукции отечественных производителей, которая уже представлена на полках торговых сетей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 13:46
Инфляция на тарелке: мясо с маслом тянут цены вверх

24 октября 2025 года в Минторговли Казахстана объявили, что в честь Дня Республики тысячи товаров подешевеют – скидки от 10 до 70%.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
