Что надо знать призывникам для получения отсрочки по займам и кредитам

О механизме предоставления отсрочек платежей займов и кредитов военнослужащим срочной воинской службы, рассказал журналисту Zakon.kz директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подписали меморандум о предоставлении отсрочек оплаты кредитов казахстанцев, призванных на срочную воинскую службу,



Как сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, для реализации меморандума агентством разработан алгоритм действий по вопросам предоставления отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам. Отсрочка предоставляется призывникам и военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению банковского займа и микрокредита.



Алгоритм предусматривает следующий порядок действий:

Министерство обороны предоставляет Агентству список призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу, имеющих займы, с указанием персональных данных и наименования кредитора; Агентство направляет в адрес кредиторов (банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, коллекторские агентства) полученные от Министерства обороны списки призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу и имеющих банковские займы и микрокредиты; Кредиторы осуществляют оперативное предоставление отсрочки, а также приостановление всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Отсрочка платежей по банковским займам и микрокредитам предоставляется кредиторами без подписания дополнительного соглашения к договору банковского займа и микрокредита в соответствии со статьями 36 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и 9-2 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

Заемщик вправе самостоятельно направить заявление кредитору посредством электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, либо путем посещения офиса кредитора. К заявлению необходимо приложить справку, подтверждающий факт призыва или прохождение военнослужащим срочной воинской службы.

"Призывникам или военнослужащим отсрочка по займам предоставляется при личном обращении к кредитору или согласно списку Министерства обороны. При этом направление заемщиком заявления в Агентство не требуется. При самостоятельном обращении к кредитору, заявление поддается лично заемщиком или его представителем по доверенности". Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев.

Как отметил Александр Терентьев, в период предоставления отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам по основному долгу и вознаграждению кредитор приостанавливает:

1) подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из договоров банковского займа и микрокредита;

2) реализацию жилища, включая принятого на баланс банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) по обязательствам заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя);

3) выселение семьи заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя) из жилища, в том числе, находящегося на балансе банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

По займам и (или) микрокредитам, по которым вынесены судебные акты, кредитор приостанавливает все формы взыскания задолженности.

В случае отказа в предоставлении отсрочки кредитором, призывник или военнослужащий вправе официально обратиться в Агентство следующими способами:

• Посредством портала электронного правительства Республики Казахстан (https://egov.kz/cms/ru), в сервисе "Электронные обращения" выбрать "Заказать услугу онлайн" и заполнить текст обращения с прикреплением подтверждающих документов;

• С помощью электронного сервиса eOtinish (https://eotinish.kz/). Подача заявления осуществляется через приложение eGov, в сервисе "Подать обращение" нужно выбрать "Заявление" и заполнить текст заявления;

• В письменной форме по адресу Агентства: А15С9Т5, г. Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21;

• В Управление региональных представителей Агентства, адреса которых можно найти на сайте Агентства.