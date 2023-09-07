Согласно данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на 1 сентября 2023 года отсрочку платежей получили 5 тыс. призывников и военнослужащих по 8,8 тыс. займам на сумму 1,4 млрд тенге на период прохождения ими срочной воинской службы.

Что необходимо знать призывникам и военнослужащим для получения отсрочки по займам и микрокредитам, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

В декабре 2022 года между Министерством обороны РК и Агентством подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, предусматривающий предоставление отсрочек платежей по банковским займам и микрокредитам заемщиков, призванных на срочную воинскую службу.

Терентьев напомнил об алгоритме действий по предоставлению отсрочки платежей по банковским займам и (или) микрокредитам призывникам и военнослужащим, проходящих военную службу по призыву:

1. Министерство обороны предоставляет Агентству список призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу, имеющих займы, с указанием персональных данных и наименования банка или МФО.

2. Агентство направляет в адрес банков, МФО или коллекторских агентств полученные от Министерства обороны списки призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу и имеющих банковские займы и (или) микрокредиты.

3. Банки и МФО осуществляют оперативное предоставление отсрочки, а также приостановление всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Предоставление банками и МФО отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам осуществляется в соответствии со статьями 36 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и 9-2 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" при обращении призывника или военнослужащего либо его законного представителя с заявлением и приложением справок, подтверждающих факт призыва или прохождения военнослужащим срочной воинской службы.

Может ли заемщик лично обратиться к кредитору?

Заемщик вправе самостоятельно направить заявление в банк или МФО посредством электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, либо путем посещения офиса кредитора. К заявлению необходимо приложить справку, подтверждающую факт призыва или прохождения военнослужащим срочной воинской службы.

Призывникам или военнослужащим отсрочка по займам предоставляется при личном обращении к кредитору и согласно списку Министерства обороны. Также обращение к кредитору могут подать представители заемщика по доверенности.

При этом направление дополнительного заявления в Агентство не требуется.

Действия кредитора

В период предоставления отсрочки платежей по банковским займам и (или) микрокредитам по основному долгу и (или) вознаграждению кредитор приостанавливает:

подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности, в период пользования займом; реализацию жилища, включая принятого на баланс банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) по обязательствам заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя); выселение семьи заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя) из жилища, в том числе, находящегося на балансе банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

По займам и (или) микрокредитам, по которым вынесены судебные акты, кредитор приостанавливает все формы взыскания задолженности.

Что делать в случае отказа со стороны кредитора?

В случае отказа в предоставлении отсрочки кредитором, призывник или военнослужащий вправе официально обратиться в Агентство следующими способами:

Посредством портала электронного правительства Республики Казахстан, в сервисе "Электронные обращения" выбрать "Заказать услугу онлайн" и заполнить текст обращения с прикреплением подтверждающих документов.

С помощью электронного сервиса eOtinish. Подача заявления осуществляется через приложение eGov, в сервисе "Подать обращение" нужно выбрать "Заявление" и заполнить текст заявления.

В письменной форме по адресу Агентства: А15С9Т5, г. Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21.

В Управление региональных представителей Агентства, адреса которых можно найти на сайте Агентства.



В Агентстве также функционирует Общественная приемная, где вы можете получить консультации информационно-справочного характера и оперативно решить вопросы, касающиеся деятельности финрегулятора. Представителями Агентства будет рассмотрено каждое обращение заявителей и предоставлены подробные разъяснения норм законодательства в банковской, страховой, микрофинансовой сферах, деятельности коллекторских агентств и кредитных бюро, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг. При необходимости работники Общественной приемной могут организовать встречи с представителями банков, МФО или общественных объединений.

Время работы Общественной приемной – с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 17.00 часов.

Для дополнительной консультации вы можете обратиться в Агентство через: