Метель, гололед и шквал ожидаются в Астане и шести областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и шести областях страны на 23 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Утром и днем в Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в северной половине области порывы 25 м/с. В Кокшетау днем ожидается метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.



На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с.



Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер южный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.



Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с. В Костанае утром и днем ожидается метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на западе области, днем на большей части области – метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.