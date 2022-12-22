Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Метель, гололед и шквал ожидаются в Астане и шести областях Казахстана

зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и шести областях страны на 23 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в северной половине области порывы 25 м/с. В Кокшетау днем ожидается метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер южный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с. В Костанае утром и днем ожидается метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на западе области, днем на большей части области – метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Читайте также

Январские события 2022 года в Казахстане еще недооценены – Леонид Млечин

Прокуратура отменила решение акима Алматы по землям Бутаковки

Генпрокуратура проверит работу ТЭЦ в Казахстане

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления