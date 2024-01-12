Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане и 14 областях Казахстана ожидаются метель, гололед и шквал

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Днем на западе, юге области – гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Улытауской области ожидается низовая метель, днем на севере, в центре области – гололед. В Жезкзагане днем ожидается гололед.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью на западе области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актау утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем – гололед. Ветер южный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель, днем – гололед. Ветер южный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Абайской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ожидаются ночью в центре, на западе, юге, днем на севере области гололед, метель, туман. Ветер юго-западный, днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидаются метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Актюбинской области ожидается сильный снег, на севере, востоке области – метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются снег, метель. На юге области – туман, днем – гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью на большей части, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Костанай: 13 января ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Алматинской области ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на востоке, в центре области порывы 18-23 м/с. В Конаеве ветер восточный, юго-восточный, ночью порывы 18-23 м/с.

Читайте также

Новый вид мошенничества "атакует" казахстанцев
Новый вид мошенничества "атакует" казахстанцев
Все по-новому и кратко: требования к вузам, научно-технический совет и правила строительства дорог
Все по-новому и кратко: требования к вузам, научно-технический совет и правила строительства дорог
"Продали воздух": Касымбек рассказал о судьбе 10 долгостроев
"Продали воздух": Касымбек рассказал о судьбе 10 долгостроев
Елена Беляева
Казгидромет Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: