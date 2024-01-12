В Астане и 14 областях Казахстана ожидаются метель, гололед и шквал

В Астане и 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Днем на западе, юге области – гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке Улытауской области ожидается низовая метель, днем на севере, в центре области – гололед. В Жезкзагане днем ожидается гололед.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью на западе области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актау утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем – гололед. Ветер южный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель, днем – гололед. Ветер южный 15-20, ночью порывы 23 м/с.



На западе, севере Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.



Днем на западе Абайской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20, порывы 23 м/с.



В Кызылординской области ожидаются ночью в центре, на западе, юге, днем на севере области гололед, метель, туман. Ветер юго-западный, днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидаются метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе Актюбинской области ожидается сильный снег, на севере, востоке области – метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



В Костанайской области ожидаются снег, метель. На юге области – туман, днем – гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью на большей части, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Костанай: 13 января ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Алматинской области ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на востоке, в центре области порывы 18-23 м/с. В Конаеве ветер восточный, юго-восточный, ночью порывы 18-23 м/с.

