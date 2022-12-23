В Улытауской области спасатели нашли трех пропавших пастухов

Фото: пресс-служба ДЧС Улытайской области

21 декабря 2022 года на поиски выпаса скота вышли 3 человека из крестьянского хозяйства "Бірлестік" Жанааркинского района, связь с ним не удалось установить, и в 20:30 того же вечера, поступило сообщение о их пропаже, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, в 22:20 на место зимовки прибыл борт №5 ПЧ№6 Жанааркинского района с пятью специалистами.

"Неподалеку от зимовки до прибытия сотрудников ЧС силами работников крестьянского хозяйства найдены двое из пастухов. Со слов сотрудников, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Поиски еще одного пастуха продолжались, в 00:15 на связь вышел инженер ОЧС Жанааркинского района и сообщил о том, что 3-й пастух найден, неподалеку от зимовки Караша". Пресс-служба ДЧС Улытауской области Последний найденный мужчина был эвакуирован в расположении крестьянского хозяйства "Бірлестік". ДЧС области Ұлытау призывает граждан, при выезде в дальнюю дорогу ознакомится с погодными условиями и соблюдать правила безопасности. Читайте также В Актюбинской области мужчина на мотоцикле уехал в поисках скота и пропал

Следите за новостями zakon.kz в: