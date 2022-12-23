В Улытауской области спасатели нашли трех пропавших пастухов
Фото: пресс-служба ДЧС Улытайской области
21 декабря 2022 года на поиски выпаса скота вышли 3 человека из крестьянского хозяйства "Бірлестік" Жанааркинского района, связь с ним не удалось установить, и в 20:30 того же вечера, поступило сообщение о их пропаже, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, в 22:20 на место зимовки прибыл борт №5 ПЧ№6 Жанааркинского района с пятью специалистами.
"Неподалеку от зимовки до прибытия сотрудников ЧС силами работников крестьянского хозяйства найдены двое из пастухов. Со слов сотрудников, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Поиски еще одного пастуха продолжались, в 00:15 на связь вышел инженер ОЧС Жанааркинского района и сообщил о том, что 3-й пастух найден, неподалеку от зимовки Караша".Пресс-служба ДЧС Улытауской области
Последний найденный мужчина был эвакуирован в расположении крестьянского хозяйства "Бірлестік".
ДЧС области Ұлытау призывает граждан, при выезде в дальнюю дорогу ознакомится с погодными условиями и соблюдать правила безопасности.
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