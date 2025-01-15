Пропавшего пастуха нашли спасатели Карагандинской области

Фото: pixabay

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в 70 км от села Сарлык Улытауской области в направлении из зимовки "Косконган" мужчина выехал на машине на поиски скота и уже более 10 часов не выходит на связь, сообщает Zakon.kz.

Мужчину нашли в 60 км от села Сарлык на открытой территории поисковой группой МЧС, в медицинской помощи он не нуждался.

"МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!" – посоветовали в министерстве. Ранее сообщалось, что "хвостатый" полицейский отыскал пропавшего ребенка в Павлодаре.



Поделиться новостью