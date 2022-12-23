Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре, выпавшая из окна 15-летняя девочка находится в коме

В Павлодаре, выпавшая из окна 15-летняя девочка находится в коме Фото: pixabay
Медики сообщили о тяжелом состоянии школьницы, выпавшей из окна высотки в Павлодаре, передает Zakon.kz

В управлении здравоохранения Павлодарской области, уточнили, что школьница находится в состоянии комы.

"По состоянию здоровья закрытая черепно-мозговая травма  тяжелой степени, отек головного мозга, множественные переломы тела с  повреждением спинного мозга. Открытый перелом нижней челюсти. Ушиб внутренних органов. Кома, Травматический шок 2 степени. Гемодинамику относительно стабилизировали, на ИВЛ", - отметили в облздраве.

Ранее сообщали, о том, что в Павлодаре 15-летняя девушка упала с 8 этажа. Инцидент произошел 22 декабря около 17:08.

Читайте также

В 200 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение

В Улытауской области спасатели нашли трех пропавших пастухов

В Актюбинской области мужчина на мотоцикле уехал в поисках скота и пропал

Елена Вебер
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления