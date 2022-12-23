В Павлодаре, выпавшая из окна 15-летняя девочка находится в коме

Медики сообщили о тяжелом состоянии школьницы, выпавшей из окна высотки в Павлодаре, передает Zakon.kz

В управлении здравоохранения Павлодарской области, уточнили, что школьница находится в состоянии комы.



"По состоянию здоровья закрытая черепно-мозговая травма тяжелой степени, отек головного мозга, множественные переломы тела с повреждением спинного мозга. Открытый перелом нижней челюсти. Ушиб внутренних органов. Кома, Травматический шок 2 степени. Гемодинамику относительно стабилизировали, на ИВЛ", - отметили в облздраве.

Ранее сообщали, о том, что в Павлодаре 15-летняя девушка упала с 8 этажа. Инцидент произошел 22 декабря около 17:08.

