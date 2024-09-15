12-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Щучинске

В Щучинске школьница выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации turar_media, инцидент случился 14 сентября. Сейчас 12-летний подросток находится в больнице

"По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия", – рассказали в отделе полиции Бурабайского района.

Вечером, 14 сентября, житель Актау воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна. В полиции начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.