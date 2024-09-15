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12-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Щучинске

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, скорая помощь, машина скорой помощи, карета скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 09:33 Фото: Zakon.kz
В Щучинске школьница выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации turar_media, инцидент случился 14 сентября. Сейчас 12-летний подросток находится в больнице

"По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия", – рассказали в отделе полиции Бурабайского района.

Вечером, 14 сентября, житель Актау воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна. В полиции начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.

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В Актау мужчина воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна
Андрей Дюсупов
Акмолинская область Щучинск 2024 год Самоубийство Подростки
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