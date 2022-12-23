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В России назвали самых популярных исполнителей 2022 года

В России назвали самых популярных исполнителей 2022 года Фото: Twitter.com/gagaraofficial
Лучшими российскими певцами 2022 года, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, стали Олег Газманов и Полина Гагарина, сообщает Zakon.kz

В рейтинг ВЦИОМ среди мужчин также вошли SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). По 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, по 4% — Николая Расторгуева (группа "Любэ") и Льва Лещенко.

На музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% vs. 1% среди 18-24-летних). А имя SHAMAN (Ярослав Дронов) чаще звучит от женщин (16% vs. 6% среди мужчин) и граждан среднего возраста 35-59 лет (16-17%).

Среди певиц: лучшей отечественной исполнительницей 2022 года россияне назвали Полину Гагарину (14%). Второе место у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).

Отмечается, что Полину Гагарину чаще называли россияне до 45 лет (17-18%), а также женщины (18% vs. 12% мужчин).

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