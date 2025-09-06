В России назвали самого богатого артиста

Российский продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Полина Гагарина является самой богатой артисткой России, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью порталу "Абзац".

По словам Рудченко, Гагарина сумела накопить внушительное состояние, а ее выступления оцениваются в рекордные суммы.

"Сегодня многие знаменитости запрашивают огромные гонорары за участие в мероприятиях, причем их менеджеры зачастую завышают стоимость в два-три раза. На мой взгляд, самой высокооплачиваемой певицей в стране сейчас является Полина Гагарина", – отметил продюсер.

