В России назвали самого богатого артиста
Фото: pixabay
Российский продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Полина Гагарина является самой богатой артисткой России, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал в интервью порталу "Абзац".
По словам Рудченко, Гагарина сумела накопить внушительное состояние, а ее выступления оцениваются в рекордные суммы.
"Сегодня многие знаменитости запрашивают огромные гонорары за участие в мероприятиях, причем их менеджеры зачастую завышают стоимость в два-три раза. На мой взгляд, самой высокооплачиваемой певицей в стране сейчас является Полина Гагарина", – отметил продюсер.
