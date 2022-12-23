Новогодние советы: как подготовиться к Новому году и не разориться

Подготовка к главному празднику года в разгаре. Нужно многое успеть сделать, спланировать, купить и т.д. Вот несколько лайфхаков, которые помогут встретить Новый год и остаться при деньгах

Подарки

Прежде всего, как пишет Лайфхакер, лист покупок поможет не на покупать лишнего.

Заранее составьте список всех, кого вы хотите порадовать. Поделите его на блоки: семья, друзья, коллеги. Напротив каждого имени напишите подарок, который вы хотите купить, и его примерную стоимость. Сложите все цены и удостоверьтесь, что сумма не выходит за пределы вашего бюджета. Если это не так — придётся пересмотреть список.



Предложите сыграть в "Тайного Санту".



Отличный способ не разориться, если у вас очень много друзей и большая семья. Каждый в большой компании должен купить подарок только для одного человека.

Не дарите подарки взрослым



Ещё одно решение для большой компании. Обсудите этот вариант с родственниками и друзьями. Возможно, они только обрадуются, что в предновогодней суете не придётся судорожно искать идеи подарков для каждого

Не экономьте на детях



Ваши дети, племянники или младшие братишки и сестрички вряд ли обрадуются, если не найдут под ёлкой подарка. Но это не значит, что нужно покупать им что‑нибудь очень дорогое. Большое шоколадное яйцо с сюрпризом, набор сладостей, билеты в кино, небольшая мягкая игрушка — лишь несколько вариантов бюджетных подарков, которые порадуют детей.

Сделайте подарок своими руками



Такой презент обойдётся дешевле, да и получить его особенно приятно: ведь будет видно, что вы действительно старались, пытаясь порадовать близкого человека. Вариантов для подарка своими руками два:

Самодельный набор. Например, для какао (красивая кружка, какао, маршмеллоу) или для киновечера (плед, попкорн, месячная подписка на онлайн‑кинотеатр). Упакуйте его в красивую коробку или пакет.

Подарите впечатления

Возможно, ваши близкие мечтают о подарке, который вам пока что не по карману. Или же вы совсем не знаете, что они хотят получить. В любом из этих случаев не нужно покупать наборы с шампунями, носки или ещё какие‑нибудь стандартные презенты. Лучше подарите впечатления: сходите с мамой в кино, с другом — на каток, с бабушкой — в театр. Билеты стоят недорого, а пережитые эмоции надолго останутся в памяти ваших близких.

Если компания друзей у вас большая, можете купить билет на какое‑нибудь коллективное развлечение, например на квест или в лазертаг.

Праздничный стол

Составьте меню

Не просто проговорите, а запишите куда‑нибудь: в блокнот или в заметки на смартфоне. Это поможет адекватно оценить объём еды и остановит вас от приготовления 5 основных блюд, 15 закусок и 10 салатов, которые потом будут неделю занимать место в холодильнике.

Когда определитесь с меню, пропишите необходимые ингредиенты и примерную стоимость каждого из блюд. Так вы точно не забудете купить банку горошка для оливье и не накроете стол на 50 000 рублей.

Распределите блюда между гостями



Если вы отмечаете праздник в большой компании, пусть каждый приготовит что‑нибудь из списка. Так никто не устанет и затраты на продукты разделят все гости. Постарайтесь, распределить меню так, чтобы не получилось, что у кого‑то одно дешёвое и простое блюдо, например овощной салат, а у кого‑то несколько сложных и дорогих.

Купите продукты заранее



Стартуйте уже сейчас, пока в супермаркетах не начался безумный ажиотаж. Изучите журналы со спецпредложениями во всех магазинах и сэкономьте на чём получится.

Не покупайте заранее овощи: они могут испортиться до праздника. Но и 31 декабря за ними идти не нужно, потому что велик шанс увидеть пустые полки и километровые очереди. А вот 28 или 29 число — идеальные дни.

Наряд



Загляните в шкаф

Наверняка там есть классные вещи, которые подойдут для новогодней ночи. Например, праздничное платье, костюм, который вы надевали несколько лет назад, или красивая рубашка.

Если в вашем шкафу ничего не нашлось, можете попросить что‑нибудь из одежды у друзей или близких родственников. Они могут быть не против одолжить вам прошлогодний праздничный наряд на одну ночь.



Купите аксессуары



Даже простая белая футболка может быть хорошим нарядом для новогодней ночи, если разбавить её крутыми украшениями. Серьги, цепи, ожерелья, кольца, ободки или заколки для волос обойдутся гораздо дешевле нового праздничного наряда.

Оплачивайте покупки наличными, а не банковской картой: так вы потратите только те деньги, что у вас на руках, и будете точно знать, сколько их осталось.



Новогодний декор для дома

Сделайте его сами

Большую часть материалов для новогодних украшений можно найти в лесу или в парке: шишки, ветки, сухоцветы. А потратиться нужно будет только на дополнительные детали и канцтовары: ножницы, клей, пуговицы, ленты.

Можете смастерить венок на дверь из обруча и ленточек, клубков ниток или даже леденцов; сделать гирлянду из шишек и апельсиновой кожуры; вырезать из бумаги необычные снежинки. Включите фантазию и поищите вдохновения в интернете.



Одолжите декор у своих родственников или друзей



У вас наверняка сохранились прошлогодние ёлочные украшения в хорошем состоянии, которые просто вам надоели. Ваши друзья или родственники могут быть в той же ситуации. Предложите им поменяться декором на год.

Или спросите у своих родителей или бабушек и дедушек, есть ли у них лишние украшения для дома и ёлки. Наверняка у них отыщется несколько наборов новогодних игрушек разной степени винтажности, которыми они смогут поделиться.

