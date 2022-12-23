Премьера попросили увеличить бюджет моногородов на ремонт ЖКХ и инвестпроекты

На заседании Госкомиссии по вопросам модернизации экономики утвердили новые подходы по решению проблем моногородов, сообщает Zakon.kz

В частности, было предложено увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем.

Инициативы были поддержаны премьер-министром Алиханом Смаиловым. Он отметил необходимость усилить межведомственную координацию и актуализировать перечень "якорных" проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.

По данным министра нацэкономики Алибека Куантырова в республике насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 млн человек и действует 32 градообразующих предприятия. С 2015 по 2021 год объем промышленного производства в данных населенных пунктах вырос с 6,3 до 11,2 трлн тенге, что составляет 29% от общего показателя по стране.

На сегодняшний день сформирован пул из 86 «якорных» проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тыс. рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.