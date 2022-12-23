Премьера попросили увеличить бюджет моногородов на ремонт ЖКХ и инвестпроекты
В частности, было предложено увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем.
Инициативы были поддержаны премьер-министром Алиханом Смаиловым. Он отметил необходимость усилить межведомственную координацию и актуализировать перечень "якорных" проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.
На сегодняшний день сформирован пул из 86 «якорных» проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тыс. рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.