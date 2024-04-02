Сколько в Казахстане моногородов и почему на них выделят более 456 млрд тенге

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 2 апреля рассказал, как будут развивать моногорода Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Байбазаров рассказал, что в Казахстане в настоящее время насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек.

"Наличие градообразующих предприятий и их стабильная работа положительно влияют на социально-экономическое развитие моногородов. На сегодняшний день в моногородах функционируют 23 градообразующих предприятия нефтегазового, угольного, бокситового, железорудного направлений. По итогам 2023 года объем промышленного производства составил 18,5 трлн тенге, при этом в сравнении с 2022 годом данный показатель снизился на 15%. Наибольшее снижение показателей наблюдается у городов Темиртау, Балхаш и Кульсары. При этом уменьшение индекса физического объема промышленного производства отмечено в городах Степногорск, Балхаш и Каражал", – заявил министр.

Между тем, по его данным, объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 4,2 трлн тенге и увеличился на 6,1% в сравнении с 2022 годом. Наибольшее увеличение показателей наблюдаются у городов Жанаозен – почти в три раза и Аксу – в 1,7 раз.

Также за последний год, добавил Байбазаров, увеличилось количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в моногородах – с 92,3 тыс. до 100,2 тыс.

"Средняя обеспеченность инженерной и социальной инфраструктуры моногородов по итогам прошлого года составляет 88,8%. При этом в среднем износ водопроводных сетей достиг 55,8%, канализационных сетей – 66,5%, тепловых сетей – 54,4%. Также имеется потребность в строительстве и ремонте социальных объектов и транспортной инфраструктуры", – подчеркнул глава МНЭ.

Для развития реального сектора экономики, по его словам, утверждены комплексные планы развития городов Алтай, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Риддер, Степногорск на 2023-2027 годы. Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 млрд тенге.

Также для диверсификации экономики других моногородов предлагается создание индустриальных зон.

"В настоящее время акиматами Актюбинской, Карагандинской и Атырауской областей ведется работа по созданию индустриальных зон регионального значения в моногородах Хромтау, Сатпаев, Балхаш и Кульсары. В связи с этим акиматам необходимо ускорить данную работу", – резюмировал Нурлан Байбазаров.

11 сентября 2023 года сообщалось, что на развитие моногородов Казахстана до 2027 года выделят 1,7 трлн тенге.