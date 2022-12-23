Ученые Назарбаев Университета в Топ-2% лучших ученых мира по версии Стэнфордского университета

Ежегодное исследование Стэнфордского университета, публикуемое компанией Elsevier, составляет списки ученых по уровню влияния на науку за всю карьеру и за один последний год.

Исследователи Стэнфордского университета ежегодно составляют рейтинг лучших ученых мира на основе систематического библиометрического исследования. Рейтинг представляет собой две разные базы данных: одна – на основе всего карьерного пути ученых, вторая – по достижениям за последний год. Согласно последним данным, опубликованным 3 ноября 2022 года, ученые Назарбаев Университета (NU) вошли в список 2% топ ученых мира на основании влияния их публикаций в соответствующих областях в 2021 году.





Фото: NU, представлен не полный список ученых



"Основная цель – оценить ученых с высокоэффективными исследованиями по всему миру в 22 научных областях и 176 подобластях. Список не ограничивается подсчетом количества статей. Это метрика, измеряющая полезность научных работ", – пояснил Ассоциированный профессор Назарбаев Университета (NU) Тимур Атабаев, который также вошел в ежегодный список.

База данных предоставляет информацию о деятельности около 200 тысяч ученых, включая цитирования, h-индекс, который отражает количество публикаций и цитирований, hm-индекс, учитывающий публикации, написанные в соавторстве, а также о составном показателе (c-score). Расчеты проводятся на основе всех профилей авторов Scopus, единой библиографической базы данных рецензируемой научной литературы по состоянию на 1 сентября 2022 года.

Такие метрики полезны для быстрого выявления ученых с высокой результативностью научной деятельности и налаживания сотрудничества между различными исследовательскими группами/институтами на региональном и мировом уровнях. Кроме того, этот список может быть полезен для привлечения внешнего финансирования, привлечения талантливых студентов и продвижения института как передового исследовательского центра.

"В последние годы наша исследовательская группа занимается рациональным проектированием и синтезом функциональных наноструктур для оптических, биомедицинских, энергетических, сенсорных и фотокаталитических применений. В частности, мы работаем над созданием фотокаталитических систем для экологически чистого производства водорода, синтезом новых радиологических контрастных агентов, разработкой оптических и химических наносенсоров и очисткой воды с помощью передовых окислительных процессов", – отметил Тимур Атабаев.





Фото: NU



Один из проектов профессора, ведущего научного сотрудника в NU Руслана Календаря, также вошедшего в рейтинг, касается общих вопросов эволюции. Он изучает мобильные генетические элементы и эндогенные (внутриядерные) вирусы в геномах растений, животных и человека.

"Конечная цель исследования – это разработка эффективных методов изучения генетического разнообразия растений, животных, бактерий и человека. Вирусы создали большинство генных семейств в геномах эукариот (растения, животные) и дальше будут участвовать в эволюции генома человека и других высших организмов. Новые генетические комбинации всегда открывают основу для инновационных, адаптивных, модификационных процессов и процессов развития. Здоровье человека также критически зависит от разнообразия бактерий в кишечнике, а адаптация, эволюция и здоровье каждого из них определяются генетическими вариациями",– рассказал Руслан Календарь.

Также Руслан Календарь исследует новые возможности диагностики редких заболеваний у человека, ведет исследования, связанные с изучением свободной (внеклеточной) ДНК во внешней среде, в воздухе, водных ресурсах и в почве. За 2021 год им было опубликовано 14 статей, в том числе 8 статей, входящих в Q1 по базе Web of Science.

По данным Scopus, количество публикаций NU в наиболее престижных журналах Q1 за последние пять лет увеличилось и составило более 1/3 всех научных статей, опубликованных в журналах Q1 казахстанскими вузами. Еще один показатель – Растущий средневзвешенный индекс цитируемости (FWCI) – составляет 1,34 и говорит о том, что научные публикации вуза цитируются другими исследователями на 34% больше, чем в среднем по миру.

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