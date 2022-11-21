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В Алматинской области муж застрелил жену из охотничьего ружья

В Алматинской области муж застрелил жену из охотничьего ружья Фото: Zakon.kz
19 ноября в Алматинской области муж застрелил жену из охотничьего ружья. У женщины осталось трое детей, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, 19 ноября следователями УП Енбекшиказахского района начато досудебное расследование в отношении 47-летнего мужчины. Он застрелил жену из охотничьего ружья. Мужчина находится под стражей. Орудие преступления изъято. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областном ДП.

В Алматы 19 ноября мужчина убил 9-летнюю дочь и ранил ножом 15-летнего пасынка.

Летом в Кызылорде пьяный мужчина избил жену до смерти. Это был не первый раз, когда он ее избивал.

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