19 ноября в Алматинской области муж застрелил жену из охотничьего ружья. У женщины осталось трое детей, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, 19 ноября следователями УП Енбекшиказахского района начато досудебное расследование в отношении 47-летнего мужчины. Он застрелил жену из охотничьего ружья. Мужчина находится под стражей. Орудие преступления изъято. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областном ДП.

В Алматы 19 ноября мужчина убил 9-летнюю дочь и ранил ножом 15-летнего пасынка.

Летом в Кызылорде пьяный мужчина избил жену до смерти. Это был не первый раз, когда он ее избивал.