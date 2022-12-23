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Судью Алматинской области приговорили к 5 годам за мошенничество

Алмакуль Туменбаева суд Фото: Zakon.kz
Алмакуль Туменбаевой также пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи СМЭС Алматинской области Алмакуль Туменбаевой, бизнесмена П., а также посредников А. и Ж.

Алмакуль Туменбаеву обвинили в мошенничестве. П. – в покушении на дачу взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, через посредника в значительном размере. А. и Ж. – в посредничестве во взяточничестве.

Суд установил, что Туменбаева сообщила посредникам Ж. и Т. заведомо недостоверные сведения, по которым она якобы может повлиять на оставление в силе вынесенного ею решения в апелляционной инстанции Алматинского областного суда.

Директор ТОО П. покушался на дачу взятки через посредника в значительном размере в сумме 3 млн тенге. А. и Ж. в свою очередь выступили посредниками.

"Суд признал Алмакуль Туменбаеву виновной в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, и ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе".Пресс-служба Жетысуского областного суда

П. признали виновным, ему назначили 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Т. и Ж получили 1 год и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

А. и Ж. освободили от наказания по амнистии. Приговор суда не вступил в законную силу.

19 декабря Антикоррупционная служба вместе с отделом внутренней безопасности Верховного суда разоблачила Алмакуль Туменбаеву, получившую взятку в размере 1,5 млн тенге.

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