В Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество

Приговором Карасайского районного суда Алматинской области к четырем годам и шести месяцам лишения свободы осужден председатель суда города Конаева Жайык Жанболатов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, судья признан виновным в совершении мошенничества. Он получил незаконное вознаграждение в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому, то есть за переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое.

"В качестве дополнительной меры наказания Жанболатов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу", – сказал Бигайдаров.

Сколько судьей наказали в Казахстане за грубые нарушения, можно почитать здесь.

