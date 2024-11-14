Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 17:52 Фото: Zakon.kz
Приговором Карасайского районного суда Алматинской области к четырем годам и шести месяцам лишения свободы осужден председатель суда города Конаева Жайык Жанболатов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, судья признан виновным в совершении мошенничества. Он получил незаконное вознаграждение в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому, то есть за переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое.

"В качестве дополнительной меры наказания Жанболатов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу", – сказал Бигайдаров.

Сколько судьей наказали в Казахстане за грубые нарушения, можно почитать здесь.

Читайте также

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты
Антикор выявил серьезные коррупционные риски в "СК-Фармация"
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Предпринимателя осудили в Туркестанской области за хищение свыше 850 млн тенге
Руководителя Департамента санэпидемконтроля осудили в Шымкенте
Руководителя Департамента санэпидемконтроля осудили в Шымкенте
Бауыржан Муканов
Антикор Алматинская область Конаев 2024 год Мошенничество Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: