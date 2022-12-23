Цены на нефть поднялись на фоне роста экономики Китая

Эталонная марка Brent укрепляется – до 82,52 доллара за баррель на фоне решения правительства Китая по стимулированию экономического роста, а также отказа от курса на поддержание "динамического нуля", направленного на предотвращение инфицирования коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

В первой декаде декабря из-за ограничений цены на российскую нефть, введенных Евросоюзом и странами "Большой семерки", стоимость энергоносителей рухнула до уровня конца прошлого года. Баррель нефти марки Brent торговался за 76,10 доллара, что стало абсолютным минимумом 2022 года. Но в последние недели оптимизм инвесторов вырос в связи с оживлением экономики Китая. В четверг, 22 декабря, за баррель "черного золота" трейдеры просили уже 82,47 доллара.



Причина роста цен

В Китае теперь ослаблены ограничения на передвижение граждан, не требуют сертификаты о ПЦР-тестировании и отменяются другие антиковидные меры. Активно восстанавливается и сфера пассажирских перевозок.



"Китай планирует увеличить количество рейсов с целью восстановить среднесуточные объемы пассажирских перевозок в стране до 70% от уровня 2019 года", – сообщило информационное агентство Caixin.

Подобное решение властей КНР "вдыхает новую жизнь" и в авиационный сектор. Так, по данным компании Kayrros, за две последние недели средний спрос на авиационное топливо подскочил на 75%, или почти на 170 тыс./баррелей в сутки. Все это, по мнению экспертов, оказывает прямое влияние на повышение спроса на энергоносители.

"Несмотря на всплеск заболеваемости COVID, восстанавливающийся оптимизм и стимулирующая политика улучшают перспективы спроса на нефть", – отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Оптимизм инвесторов укрепляет и тот факт, что власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении стимулировать экономический рост в 2023 году. Пекин пообещал принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год. Кроме того, по информации агентства Синьхуа, власти намерены поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

"Рынок будет сосредоточен на прогрессе восстановления спроса в Китае. Общий прогноз позитивный, но путь восстановления может быть медленным и ухабистым, учитывая тяжелую ситуацию с COVID в ближайшей перспективе", – отмечают аналитики Haitong Futures.

Эксперты осторожничают

Помимо влияния событий в Китае на рост нефтяных котировок, позитивное настроение трейдеров связано и с недавним заявлением Министерства энергетики США о намерении выкупать нефть для стратегического нефтяного резерва страны.



Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились примерно на 3,1 млн баррелей по данным Американского института нефти, что гораздо больше прогнозов аналитиков, которые предполагали, что эти запасы уменьшаться лишь на 1,7 миллиона баррелей. И теперь Штаты хотели бы компенсировать потери.



"Большее, чем ожидалось, сокращение запасов в США в сочетании с планами пополнить свой Стратегический нефтяной резерв оказали поддержку ценам на нефть", – сказала глава отдела анализа АТР в Vortexa Серена Хуанг.

Решение членов ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти также положительно сказалось на увеличении стоимости энергоносителей.

По мнению министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бин Салмана, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое подверглось резкой критике, оказалось правильным для поддержания стабильности рынка и отрасли. С точки зрения аналитика CMC Markets Тины Тэнг, подобные комментарии подтолкнули цены на нефть, что говорит о том, что ОПЕК+ может продолжать ограничивать предложение, чтобы поддерживать цены на нефть.



Увеличить добычу нефти членам ОПЕК+ мешают технические проблемы, что логично объясняет регулярное невыполнение плана странами, входящими в эту организацию.



"У большинства членов картеля очень амбициозные планы развития нефтяной отрасли, но они остаются на бумаге, на уровне планов. Тогда как реальная добыча не растет по ряду причин, включая, к примеру, истощение месторождений. Хотя главная причина отсутствия роста добычи – недостаток инвестиций", – подчеркнул глава TortoiseEcoFin Мэтт Сэлли.

Аналитики также напоминают, что в целом спрос на топливо в США снизился из-за сезонности, но относительно прошлых лет остается достаточно сильным. На этой неделе в США пройдут заморозки, что может снизить транспортную активность и привести к временному сокращению потребления, что отразится в статистике EIA на следующей неделе.





