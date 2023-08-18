Цены на нефть снижаются из-за проблем в экономике Китая

Стоимость нефти марки Brent снизились на этой неделе с 86 до 84 долларов за баррель на фоне слабой экономической статистики из Китая, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 14 августа, баррель нефти марки Brent торговался по 86,21 доллара, снизившись во вторник до 84,89 доллара. В среду цена "черного золота" упала уже до 83,45 доллара, немного отыграв в четверг до 83,88. В пятницу за бочку нефти трейдеры просили 84,32 доллара.

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Китай не в форме

Аналитики называют несколько причин снижения нефтяных котировок. По словам аналитика "Финам" Александра Потавина, в конце прошлой недели баррель нефти марки Brent вырос до 88 долларов.

"Потом котировки стали уходить в локальную коррекцию на фоне рисков из-за неустойчивого восстановления экономики Китая. В конце этой недели Brent торгуется возле отметки 84 доллара за баррель", – сообщил корреспонденту Zakon.kz Александр Потавин.

Аналитик отметил, что слабая экономическая статистика из Китая за июль оказала давление на стоимость энергоносителей. Статистика по промышленному производству и розничным продажам в КНР показала, что в прошлом месяце экономика остается в фазе замедления. Это побудило Народный банк Китая пойти на снижение ставки по корпоративным кредитам до 2,5%. В связи с этим банк Barclays снизил прогноз роста ВВП Поднебесной в 2023 году до 4,5%, сославшись на более быстрое, чем ожидалось, ухудшение ситуации на рынке жилья.

Согласен с экспертом и директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

"Рынки были вновь разочарованы слабой экономической статистикой из Китая – внешняя торговля и производство в июле оказались хуже ожиданий. Также в отрасли недвижимости КНР распространяется кризис, застройщики допускают дефолты и это потенциальный риск для внутриэкономической стабильности. В ответ Народный банк КНР снизил ставку, чтобы поддержать ликвидность и деловую активность", – констатировал Мурат Кастаев.

Тем не менее летний спрос на нефть в Китае остается высоким. По информации Александра Потавина, пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Поднебесной в прошлом месяце достигла 14,87 млн баррелей в сутки. Это на 17,4% превысило данные за прошлый год. Причиной роста стали интенсивные летние поездки, поддерживающие повышенный спрос на энергоносители.

Иран уполномочен заявить

По мнению аналитиков, на цены также надавило сообщение из Ирана. Страна заявила, что к весне следующего года собирается запустить еще 67 нефтегазовых проектов общей стоимостью 15 млрд долларов.

"Иран все еще остается под западным санкциями и может поставлять нефть на азиатские рынки, поэтому конкурировать возросший объем иранской нефти будет с российской и саудовской нефтью. Это может запустить ценовую войну между странами, так как Саудовская Аравия и Россия не будут просто смотреть, как их добровольное сокращение добычи компенсируется Ираном и не отдадут иранцам свою долю рынка", – считает Мурат Кастаев.

Между тем из-за последнего роста нефтяных котировок КНР начала приобретать "черное золото" в Иране.

Александр Потавин рассказал, что в августе Поднебесная будет покупать примерно 1,5 млн баррелей иранской нефти в день. Причина таких действий Китая заключается в большой скидке на иранскую нефть, которая торгуются намного дешевле российских аналогов. Причем для избегания западных санкций Китай указывает эту нефть как малазийскую.

Запасы тают

Мурат Кастаев считает, что поддержку рынку оказала информация о сокращении американских нефтяных запасов. По данным Минэнерго Штатов, запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 5,96 млн баррелей до 439,662 млн, хотя прогнозировалось их снижение всего на 2,32 млн баррелей.

Кроме того, на 0,26 баррелей снизились и запасы бензина до 216,158 млн. А запасы дистиллятов выросли на 0,3 млн баррелей до 115,743 млн.

Что касается добычи нефти в США, то она увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки до 12,7 баррелей в сутки.

Говоря об общем состоянии рынка нефти, Мурат Кастаев поделился мнением, что в целом наступил некоторый баланс, который сохранится, по всей видимости, до сентября. Там уже будет ясно, сохранит ли ОПЕК+ пониженный уровень добычи, и какой будет мировая экономическая активность осенью. Помимо этого, рынок оценивает вероятность того, что благодаря снижению инфляции ФРС прекратит повышать ставки, и это несколько ослабит доллар США, а также подстегнет цены на сырье.

Аварийная ситуация

Что касается Казахстана, то у нас с 11 августа снизилась добыча нефти из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате. Так, до происшествия республика добывала в сутки 232 тыс. тонн, а к 13 августа эта цифра снизилась до 215 тыс. тонн.

"Минэнерго Казахстана заявило, что авария на объектах энергоснабжения Мангистауской области повлияет на показатели добычи "черного золота" в стране в 2023 году. На данный момент прогноз добычи нефти составляет уже 99,4% от планируемых 90,5 млн тонн. Поскольку Казахстан имеет обязательства по соглашению ОПЕК+, он вынужден объявить о потенциальной коррекции добычи", – резюмировал Александр Потавин.

Аналитик также рассказал, что на МАЭК уже случались подобные крупные аварии. К примеру, в начале июля там была остановка энергоблока №1, повлекшая за собой дефицит энергоснабжения запада республики, на котором находятся большие нефтяные месторождения.

Что такое хорошо

Говоря о нынешних ценах на нефть, Мурат Кастаев отметил, что для Казахстана они сейчас весьма хорошие.

"Однако меня тревожит, что даже при текущих ценах государственный бюджет формируется с дефицитом, а правительство не ведет работу над оптимизацией и сокращением бюджетных расходов. В результате любое снижение стоимости энергоносителей вновь потребует заимствований из Национального фонда. А правительство не использует нынешние высокие цены на нефть для сокращения расходов и наращивания резервов", – считает эксперт.

Давая прогноз о стоимости нефтяных котировок, Александр Потавин сообщил, что из-за накопившейся перекупленности сейчас цены умеренно корректируются. По прогнозу аналитика, в конце года бочка нефти будет торговаться в районе 90 долларов.