Лучшего сельского акима выбрали в Казахстане
По итогам конкурса звание "Лучший сельский аким" получил аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбақыт Нурсейтов.
Второе место занял Вячеслав Симоненко – аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место – Оралбек Әбшанов, аким сельского округа Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.
В число обладателей различных номинаций вошли аким сельского округа Аблакет Уланского района Восточно-Казахстанской области Арыслан Агланбеков – "Үздік шаруашыл әкім", аким cельского округа Баршын Нуринского района Карагандинской области Зауре Муханалиева – "Үздік ашық әкім", аким Шагалалинского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области Гульмира Добромирова – "Үздік әлеуметтік жоба".
"Для участия в конкурсе подали заявки порядка ста акимов сельских округов со всей страны. Наибольшую активность показали акимы Костанайской области – 14, Северо-Казахстанской – 12 и Жамбылской области – 12. Конкурс проводился в два этапа: региональный и республиканский уровни". Пресс-служба Агентства по делам государственной службы
Как отметили в Агентстве, участники регионального этапа защитили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию сел с ожидаемым экономическим и социальным эффектом. На втором этапе оценивали способность сельских акимов решать практические задачи по проблемным ситуациям через ситуационные кейсы.