Лучшего сельского акима выбрали в Казахстане

23 декабря председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев встретился с победителями республиканского конкурса "Лучший сельский аким", сообщает Zakon.kz.

По итогам конкурса звание "Лучший сельский аким" получил аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбақыт Нурсейтов.



Второе место занял Вячеслав Симоненко – аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место – Оралбек Әбшанов, аким сельского округа Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.

В число обладателей различных номинаций вошли аким сельского округа Аблакет Уланского района Восточно-Казахстанской области Арыслан Агланбеков – "Үздік шаруашыл әкім", аким cельского округа Баршын Нуринского района Карагандинской области Зауре Муханалиева – "Үздік ашық әкім", аким Шагалалинского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области Гульмира Добромирова – "Үздік әлеуметтік жоба".

"Для участия в конкурсе подали заявки порядка ста акимов сельских округов со всей страны. Наибольшую активность показали акимы Костанайской области – 14, Северо-Казахстанской – 12 и Жамбылской области – 12. Конкурс проводился в два этапа: региональный и республиканский уровни". Пресс-служба Агентства по делам государственной службы

Как отметили в Агентстве, участники регионального этапа защитили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию сел с ожидаемым экономическим и социальным эффектом. На втором этапе оценивали способность сельских акимов решать практические задачи по проблемным ситуациям через ситуационные кейсы.

