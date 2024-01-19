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Законодательство РК

График работы смягчили чиновникам в Казахстане

График работы смягчили чиновникам в Казахстане Фото: unsplash
Сегодня, 19 января 2024 года, на заседании коллегии председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Дархан Жазыкбай рассказал о мерах по мониторингу за режимом работы госорганов для предотвращения фактов переработок госслужащими, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в 2023 году в результате мониторинга в государственных органах:

  • 234 госслужащим предоставлены дополнительные часы отдыха в связи с выявленными недостатками,
  • 53 госслужащим компенсированы их права.

Кроме того, агентством приняты меры для сохранения у госслужащих баланса между карьерой и семьей.

"Благодаря реализованной инициативе определенная категория госслужащих в прошлом году получили возможность работать дистанционно либо с применением комбинированной дистанционной работы, гибкого графика работы. Данные меры оказывают положительное влияние на эффективное использование рабочего времени государственных служащих", – говорится в сообщении.

Так, практика использования гибкого рабочего времени в прошлом году продемонстрировала рост на 72,4%. Если в 2022 году гибкий график был использован 835 госслужащими, то в 2023 году их количество составило 3024 человек.

Для мониторинга соблюдения режима рабочего времени без посещения госоргана используются сведения, отраженные в информационных системах, данные, предоставляемые госорганами в АДГС, данные СКУД-системы, публикации в СМИ и социальных сетях.

В агентстве пояснили, что мониторинг соблюдения режима рабочего времени с посещением государственного органа осуществляется согласно плану посещения государственных органов не реже одного раза в течение одного квартала.

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