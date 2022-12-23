В ФИФА признали, что известный турецкий повар не должен был быть на поле после победы Аргентины

В ФИФА начали расследование на предмет выхода турецкого повара Нусрета Гёкче на поле после победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022, сообщает Zakon.kz.

В ФИФА признали, что он не должен был находиться там. Знаменитого ресторатора заметили держащим трофей и пристающим к игрокам сборной Аргентины с просьбой сфотографироваться, сообщает Sky News.

По данным Международной федерации футбола, прикасаться к кубку можно только бывшим и нынешним победителям, а также главам государств.

"ФИФА установила, каким образом некоторые лица получили доступ к полю после церемонии закрытия на стадионе "Лусаил" 18 декабря. Будут приняты соответствующие внутренние меры". Представитель ФИФА

Некоторые фанаты футбола обратили внимание на то, что президент ФИФА Джанни Инфантино посещал ресторан Нусрета Гёкче в Дубае. На видео повар поднес Инфантино стейк, а глава ФИФА подражает технике приправы.

Они также отметили, что Нусрет Гёкче был одним из подписчиков Инфантино в Instagram, однако после скандала он исчез из списка.



