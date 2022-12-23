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В школах Бишкека продлили онлайн-обучение из-за роста заболеваний ОРВИ

Школьников Бишкека оставили на дистанционке Фото: pixabay
В школах Бишкека продлили онлайн-обучение до 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства образования и науки Кыргызстана, накануне на заседании под руководством зампредседателя Кабинета министров Эдиля Байсалова замминистра здравоохранения и вице-мэр столицы Кыргызстана проинформировали о росте заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

"На основе приказа Минобразования от 15 декабря решение о проведении очной формы учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных организациях, ранее переведенных на онлайн-обучение, принимают районные/городские отделы образования согласно предписанию местных органов санитарно-эпидемиологического надзора областного/районного уровня".пресс-служба МОН КР

Учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях (детских садах), независимо от формы собственности, определяется согласно предписанию местных органов санитарно- эпидемиологического надзора областного/районного уровня.

В 2022 году сезонный подъем заболеваемости в Кыргызстане начался с первых чисел декабря. Власти не исключают продления карантина в школах до конца второй четверти.

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Данияр Кунафин
Кыргызстан
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