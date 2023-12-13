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Школы Кыргызстана перевели на онлайн-обучение из-за морозов

морозы Фото: unsplash
Из-за морозов школы в Кыргызстане на два дня – 13-14 декабря – перевели на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.

В МОН КР пояснили, что если в населенных пунктах температура ниже 25 градусов, то занятия проводятся удаленно, сообщает 24.kg.

В некоторых чатах родители возмущены поздним принятием решения чиновниками. Некоторые дети уже пошли на занятия, а их отправили домой.

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По прогнозу Кыргызгидромета, 13-14 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха. В некоторых населенных пунктах Кыргызстана ожидается до -35°.


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