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С начала года 6,5 тыс. казахстанок сделали ЭКО

Казахстан ЭКО Минздрав программа Фото: Zakon.kz
По данным Минздрава, в Казахстане с начала 2022 года процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) прошли 6,5 тыс. женщин в рамках программы "Аңсаған сәби", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, программа "Аңсаған сәби" запущена в 2021 году. Она предоставляет ежегодно 7000 квот на процедуру ЭКО.  

"В 2022 году 6,5 тысячи женщин охвачены программой, остальные – в листе ожидания. В результате ранее выполненных процедур ЭКО в рамках программы "Аңсаған сәби" уже родились 3110 долгожданных детей в 2654 семьях".Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник

По его словам, в целях совершенствования помощи беременным и новорожденным в стране также запланировано строительство 11 современных перинатальных центров, соответствующих международным стандартам.

Известный акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин рассказал Zakon.kz, как в нашей стране решается серьезная медицинская и социальная проблема – бесплодия.

Анастасия Прилепская
Минздрав РК Казахстан
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