Более 300 тысяч надписей наркорекламы за год закрасили в Алматы

В Алматы в неформальной обстановке активисты проекта Narkostop подвели итоги года и выработали меры для профилактики и борьбы с синтетической зависимостью среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя проекта Нуржана Жакупова, их проект – единственный в стране, направленный на профилактику наркомании. Активисты говорят, что главная задача – использовать имеющиеся возможности, чтобы принять все меры для профилактики зависимости. Потому что у уже зависимого от синтетических наркотиков человека, очень низкий реабилитационный потенциал. На встрече также обсудили важность перехода на альтернативные меры наказания подростков, употребляющих наркотики.

"Narkostop – проект, объединивший неравнодушных к проблеме экспертов, предпринимателей и представителей государственного сектора, который решает вопрос подростковой наркозависимости на системном уровне. Он начинался как гражданская инициатива и сформировался на уровне одного района. Менее чем за год наша команда объединила 1000 постоянных волонтеров. Всего лишь за год благодаря проекту 22 человека получили возможность пройти лечение в платных клиниках на условиях квоты. А благодаря поддержке Управления молодежной политики Алматы, которое выделяет средства, наш проект масштабировался". Руководитель проекта Narkostop Нуржан Жакупов

Сегодня программа приобрела республиканский масштаб. Только в Алматы работает Call-центр для наркозависимых и их родственников, который ежемесячно обрабатывает свыше 300 звонков со всего Казахстана. За все время операторы телефона доверия провели более 5000 консультаций.

Кроме того, в Алматы функционируют группы самопомощи для зависимых, где в условиях терапии они проходят постреабилитационную социализацию. Также через Zoom подключаются те, кто также борется с проблемой наркозависимости в других регионах страны.

"Зависимость – это болезнь семьи, поэтому для устойчивого результата очень важно, чтобы родные знали правила поведения с зависимыми. У нас также есть группы самопомощи для созависимых, где им разъясняют, как жить с недугом близкого человека. Также для детей и подростков был запущен "телефон доверия", куда каждый подросток, столкнувшийся с этой проблемой, сможет позвонить и ему будет оказана психологическая помощь". Руководитель проекта Narkostop Нуржан Жакупов





Помимо оказания психологической помощи, активисты сумели объединить жителей и волонтеров в борьбе с рекламой синтетических наркотиков. В молодежном крыле наркопатруля сейчас более 500 постоянных волонтеров, которые совместно с неравнодушными алматинцами закрашивают граффити-рекламу наркоторговцев. Так, с октября 2021 года совместными силами было устранено более 300 000 подобных надписей.

По мнению Нуржана Жакыпова, сегодня в Алматы очень остро стоит проблема занятости подростков. Он убежден, что еще одной эффективной мерой профилактики наркозависимости среди подростков является их досуг. Учитывая все потребности, в 8 районах города общественники открыли досуговые центры, где можно поиграть в настольные игры, посмот­реть хорошее кино или научиться игре на музыкальных инструментах. Проводя время в таких творческих пространствах, у подростков не будет времени слоняться по улицам.





Еще одним методом борьбы с наркоманией в Алматы стали встречи учащихся и родителей с активистами, представителями Управления по противодействию наркопреступности Алматы и наркологами. Последние проводят лекции и рассказывают мамам и папам о том, как себя вести, если ребенок принимает наркотики, куда обращаться и какие существуют методы лечения.

И все же основной уклон общественники и стражи порядка делают на школьников, им они рассказывают об ответственности за распространение и употребление наркотических веществ, а также их пагубном влиянии на организм.

В конце встречи Нуржан Жакыпов добавил, что в скором времени проект Narkostop ждет расширение. А именно – штат планируют пополнить психологами, которые будут еще более оперативно обрабатывать звонки, поступающие в call-центр. Также организаторы намерены запустить подобную программу в регионах и привлечь к ней городские НПО.