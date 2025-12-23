В Алматы усилили профилактику наркозависимости среди молодежи

В течение 2025 года в Алматы реализован комплексный и современный подход к профилактике наркозависимости среди молодежи.

В городе формируется устойчивая экосистема, объединяющая профилактику, ресоциализацию, обучение, цифровой мониторинг и активное вовлечение молодого поколения в противодействие наркопропаганде. Ключевым элементом этой работы стал проект "Наркостоп", реализуемый управлением молодежной политики города Алматы.

В настоящее время в Алматы функционирует 4 специализированных центра, деятельность которых направлена на профилактику наркозависимости среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Проект реализуется в соответствии с Комплексным планом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы, включающим 7 направлений и 76 мероприятий. Его основная цель — формирование безопасной городской среды, в которой молодежь не только получает информацию, но и вовлекается в активные формы противодействия незаконному обороту наркотиков.

Фото: акимат города Алматы

С начала 2025 года в рамках проекта проведено более 210 профилактических мероприятий с участием свыше 3,5 тыс. волонтеров. В ходе рейдов выявлено и закрашено более 18 тыс. трафаретных надписей и граффити с наркотическими ссылками, что позволило существенно сократить объем визуальной наркопропаганды в городской среде.

Одним из инновационных направлений проекта стало развитие цифровых инструментов и запуск инициативы "Киберволонтерство". Более 3 тыс. молодых добровольцев на постоянной основе мониторят интернет-пространство, выявляя незаконный контент и передавая информацию для дальнейшего реагирования. В результате их работы заблокировано 797 интернет-ресурсов. Таким образом формируется новое поколение активных граждан, осознающих риски онлайн-среды и участвующих в обеспечении цифровой безопасности города.

Как отметил Азиз Кажденбек, приоритетом остается не только очищение городской среды от наркопропаганды, но и формирование у молодежи культуры осознанного выбора и ответственного отношения к собственному здоровью. По его словам, проект "Наркостоп", стартовавший в Алматы, сегодня превратился в масштабное движение, охватывающее всю республику.

Фото: акимат города Алматы

Отдельное внимание в рамках проекта уделяется подготовке педагогов и сотрудников ювенальной полиции. Для них организуются обучающие тренинги, посвященные современным подходам к профилактике зависимостей. Кроме того, на базе Центра психического здоровья действуют мастерские по ремесленным направлениям, включая гончарное и ювелирное дело, а также традиционное казахское ремесло — обработку войлока, направленные на ресоциализацию пациентов.

Совместно с платформой Bip.house реализован молодежный вертикальный сериал из 10 эпизодов, направленный на профилактику деструктивных проявлений. Первые две серии проекта уже собрали более 2,7 млн просмотров.

Фото: акимат города Алматы

В 2025 году в Алматы также проведен ряд крупных городских мероприятий, в том числе фестиваль AntiDope Fest, международная конференция и турнир NomadMMA Almaty Open Cup. Масштабное мероприятие ко Всемирному дню борьбы с наркоманией состоялось в парке Махатмы Ганди, а на девяти станциях метрополитена была реализована информационная кампания.

Кроме того, проведены рабочие встречи с депутатами Сената и Мажилиса, представителями ювенальной полиции и партии "Аманат". В ходе обсуждений рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в части профилактики наркомании среди несовершеннолетних, включая регулирование интернет-пространства и меры по защите молодежи от вовлечения в наркосбыт.

Подводя итоги, проект "Наркостоп" демонстрирует, что профилактика может быть эффективной, технологичной и основанной на активном участии самой молодежи. Алматы формирует городскую экосистему, в которой безопасность и здоровье молодежи становятся не только задачей государства, но и важной частью современной городской культуры.