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Смаилов поручил своевременно завершить строительство новой ТЭЦ в Кызылорде

Смаилов поручил своевременно завершить строительство новой ТЭЦ в Кызылорде Фото: primeminister.kz
В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу ключевых инфраструктурных объектов региона, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 23 декабря 2022 года в пресс-службе правительства, Алихан Смаилов посетил Кызылординскую ТЭЦ, вырабатывающую порядка 67 МВт электрической и 341 Гкал/ч тепловой энергии.

Смаилов поручил своевременно завершить строительство новой ТЭЦ в Кызылорде

Фото: primeminister.kz

В Кызылординской ТЭЦ премьеру был презентован проект строительства новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 МВт и 277 Гкал/ч, которая должна внести значительный вклад в бесперебойное снабжение южных регионов. Проект реализуется за счет иностранных инвестиций, срок ввода в эксплуатацию – 2025 год.

Смаилов поручил своевременно завершить строительство новой ТЭЦ в Кызылорде

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что действующая ТЭЦ была построена в 60-ые годы прошлого века, поэтому имеет высокий уровень износа. Вместе с тем по поручению главы государства до 2025 года в южных регионах будет реализован ряд проектов по строительству парогазовых установок.

"С развитием экономики страны запускается все больше промышленных и социальных объектов, поэтому требуется оперативно вводить дополнительные энергомощности. В рамках этих задач в Кызылординской области будет построена новая ТЭЦ. Данный проект также необходимо завершить своевременно".Алихан Смаилов

По его словам, срочного решения требует и вопрос изношенности электрических сетей в Кызылординской области, так как их техническое состояние напрямую влияет на качество электроснабжения жителей и промышленных объектов региона.

Глава правительства также ознакомился с работой Кызылординского гидроузла, расположенного на русле реки Сырдарья. Его основными задачами являются регулирование водопотока по реке и снабжение водой 110 тыс. га орошаемых земель, 250 тыс. га сенокосных угодий и пастбищ, расположенных на территории г. Кызылорды, Сырдарьинского, Жалагашского и Кармакшинского районов области.

В 2020 году в соответствии с постановлением правительства РК начата комплексная реконструкция гидроузла, которую планируется завершить в следующем году.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время завершается разработка Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы, реализация которого позволит привлечь инвестиции и решить первоочередные проблемные вопросы.

Алихан Смаилов добавил, что после переговоров с приграничными странами в текущем году были также созданы возможности для снижения нехватки воды в регионе.

Кроме того, проведены работы по очистке каналов и ремонт гидротехнических сооружений, в результате чего посевные площади были полностью обеспечены поливной водой.

К предстоящему вегетационному периоду также предусматриваются меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей поливной водой. Будут продолжены переговоры по поступлению установленного лимита воды.

О том, что в Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге, стало известно в конце лета 2022 года. Тогда глава казахстанского представительства турецкой компании Aksa Energy Мустафа Кемаль сообщил, что новый объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Динара Халдарова
Смаилов Алихан Кызылорда Кызылординская область
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