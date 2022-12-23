Льготное автокредитование планируют запустить в январе 2023 года

В настоящее время банки копят платежи, которые поступают от погашения действующих автокредитов. Начало выдачи льготных займов на основе револьверного механизма ожидается во второй половине января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Также планируется, что с 2023 года условия по всем действующим программам по льготному автокредитованию унифицируют. Об этом сообщили в пресс-службе Банка Развития Казахстана.



Для удобства граждан, обеспечения равных условий и большего охвата населения используют лучшие опции двух действующих программ.

Это позволит объединить потоки, предлагая казахстанцам больше средств для приобретения новых авто отечественного производства по единым и прозрачным правилам.

Для обеспечения централизованного контроля в дальнейшем предполагается оставить только одного оператора средств по программе в лице Банка Развития Казахстана.

"На дату запуска объем накопленных средств по двум программам составит порядка 13 млрд тенге, что позволит выдать не менее 1300 новых автокредитов. В дальнейшем распределение средств, накопленных револьверным методом, планируется проводить ежемесячно". Пресс-служба БРК

С 2015 года на программу льготного автокредитования выделили 82 млрд тенге. Благодаря использованию револьверного механизма за счет этих средств выдали более 32 тысяч займов на общую сумму 176 млрд тенге.

В мае 2022 года на программу выделили 100 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря на эти деньги одобрили более 14 тысяч займов, в том числе уже выдали более 12,5 тысячи новых авто. Средний размер автокредита составил 7,8 млн тенге.

20 декабря зампремьера Роман Скляр сообщил, что для выдачи льготных автокредитов необходимо накопить определенные средства.

"Как мне докладывает холдинг "Байтерек", необходимо накопить определенные средства по револьверной основе, которые будут тут же выдаваться следующими траншами для последующего кредитования. 188 млрд тенге на револьверной основе находится в данной системе. Эту работу проводят". Роман Скляр

По данным АО "Фонд развития промышленности", программа льготного автокредитования рассчитана на 30 лет.

