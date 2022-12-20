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Скляр о возобновлении выдачи льготных автокредитов: Необходимо накопить определенные средства

Скляр о возобновлении выдачи льготных автокредитов: Необходимо накопить определенные средства Фото: pexels
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве ответил на вопрос о возобновлении выдачи льготных автокредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, почему не возобновлена программа льготного автокредитования, которую уже два месяца обещают вновь запустить за счет револьверных средств.

"Как мне докладывает холдинг "Байтерек", необходимо накопить определенные средства по револьверной основе, которые будут тут же выдаваться следующими траншами для последующего кредитования. 188 млрд тенге на револьверной основе находится в данной системе. Эту работу проводят".Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

За подробными комментариями, по его словам, нужно обратиться в Фонд развития промышленности.

С 16 мая 2022 года в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования.

По данным АО "Фонд развития промышленности", программа льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. После полного освоения выделенного лимита предоставление автокредитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых первичными заемщиками кредитных платежей.

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