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Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год

среднесрочный прогноз на три города Казахстана Фото: pexels
До Нового года осталась неделя. Жителей крупнейших городов Казахстана интересует, какая погода их ждет в ночь с 31 декабря на 1 января. Добавит ли она хорошего настроения, сообщает Zakon.kz.

Начнем с Алматы. Если основываться на консультативных данных синоптиков, то ожидать сильных морозов в городе в последнюю ночь года не стоит.

"Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днем – около 0°C."Филиал РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области, отдел Метеорологических прогнозов погоды

1 января, по предварительному прогнозу, в Алматы будет облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°C, днем – около 0°C.

По данным синоптиков, в Астане в канун Нового года также ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

31 декабря и 1 января в столице будет ветер юго-восточного направления 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21°C, днем -13...-15°C.

В Шымкенте 31 декабря, согласно среднесрочному прогнозу погоды, возможна переменная облачность, днем – осадки преимущественно в виде снега. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днем +3…+5 °C.

1 января также будет облачно. Временами прогнозируются осадки (дождь, снег).

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +2...+4°С". РГП "Казгидромет"

При этом специалисты подчеркнули, что долгосрочный прогноз погоды не такой точный. Ближе к новогодней ночи, 28-29 декабря, синоптики предоставят более точную информацию о погоде, выверенную на основе синоптических карт.

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Оксана Житникова
Астана Алматы Шымкент
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