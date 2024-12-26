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События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные

Алматы, вид на город Алматы, горы, телебашня Кок-Тобе, зима, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 18:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды c 27 по 29 декабря 2024 года в трех крупнейших городах, сообщает Zakon.kz.
Астана
  • 27 декабря: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 6-8 мороза.
  • 28 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 3-5 мороза.
  • 29 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-6 мороза.

Алматы

  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.
  • 28-29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.

Шымкент

  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 29 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 27 декабря. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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