Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды c 27 по 29 декабря 2024 года в трех крупнейших городах, сообщает Zakon.kz.

Астана 27 декабря: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 6-8 мороза.

28 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 3-5 мороза.

29 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-6 мороза. Алматы 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.

28-29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла. Шымкент 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.

28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 2-4 тепла.

29 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 27 декабря. Подробнее можно узнать здесь.

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