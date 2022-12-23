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Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022

Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала Фото: ВКонтакте/Весь футбол Франции
Французские болельщики создали интернет-петицию с требованием переиграть финал Чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины, сообщает Zakon.kz.

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Многие во Франции полагают, что победа Аргентины стала результатом несправедливого судейства. Петиция создана на специальном французском сайте MesOpinions, авторы призывают к переигровке финала в связи с "продажным судейством".

Основная претензия – некачественное судейство польского арбитра Шимона Марциняка, которое, по мнению французских любителей футбола, повлияло на исход встречи.

В частности, подписанты уверены, что арбитры не хотели повторного выигрыша "трехцветных", поэтому закрывали глаза на ряд нарушений со стороны "альбиселесте".

Также французские болельщики считают несправедливым назначение пенальти в ворота сборной Франции в эпизоде с падением Анхеля Ди Марии. Кроме того, фанаты утверждают, что арбитр не должен был засчитывать гол Лионеля Месси в овертайме – в момент, когда он забивался, два запасных игрока сборной Аргентины заступили за кромку поля.

Петицию планируют направить в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Аргентина победила Францию в серии послематчевых пенальти, счет после основного и дополнительного времени был равным (2:2, потом 3:3). Со стороны французов все три гола во время игры забил 23-летний Килиан Мбаппе.

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