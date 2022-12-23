Метель, туман и гололед ожидаются в Астане и ряде регионов 24 декабря

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 24 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, ожидаются метель, усиление ветра, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории страны ожидается погода без осадков.

"Лишь в северных, центральных, восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается метель", – говорится в сообщении.

По республике, согласно прогнозу, ожидается усиление ветра, на севере, востоке – с метелью, на юге, юго-востоке, в центре страны – туман, на северо-западе, севере – гололед.

Штормовое предупреждение на 24 декабря

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается метель, днем на севере, западе региона – гололед. Ветер юго-западный, ночью на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель, днем на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, ночью порывы 15 м/с.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель, днем на севере региона – гололед. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.



На западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе области 15-20 м/с.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на большей части региона, днем на севере, западе, востоке ожидается метель. Днем на севере, западе области – гололед. Ветер юго-западный, ночью на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23-28 м/с, днем на севере, западе, востоке порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Днем – гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.



Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в предстоящие выходные – 24-26 декабря 2022 года.