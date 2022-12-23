Праздник футбола в Актау и Актобе

Яркие мероприятия от спонсора футбольных эмоций собрали болельщиков на решающих матчах ЧМ-2022, сообщает Zakon.kz.

13-18 декабря в городах Актау и Актобе главный спонсор спортивных эмоций объединил всех болельщиков футбола, чтобы они смогли насладиться яркими матчами Чемпионата Мира в одном месте. В этих городах была точно передана атмосфера Катара. Жители и гости Актау, Актобе насладились играми лучших сборных мира и стали зрителями целой шоу-программы с участием звезд и стенд-ап комиков.





Хэдлайнерами мероприятий выступили артисты – HIRO, Qarakesek и Niman, которые исполнили свои хиты и раскачали болельщиков перед матчами.





Фото: 1xBet.kz



За 4 дня в городе Актау собралось около 8 000 человек, а в Актобе мероприятие посетили до 3000 любителей футбола. Среди них была разыграна крутейшая техника от Apple: Iphone и Airpods.

Организаторы подготовили эксклюзивные фан зоны, целый парк спортивных развлечений и безлимитную интерактивную зону: красочные фотозоны, football snooker (напольный бильярд), поле для игры в Sumo Ball, безлимитная зона PlayStation, виртуальная реальность, сектор настольного футбола, фото-спинер и многое другое.





Фото: 1xBet.kz











Фото: 1xBet.kz



Также специально к этому событию компания запускала акцию World Cup, где можно было выиграть крутые призы: денежный приз до 10 000 000 тенге, крутейшую продукцию от Apple и Samsung, экшн-камеры Go Pro, а также новенький Hyundai Palisade! Вот уже совсем скоро главный спонсор спортивных эмоций объявит победителей акции!

Следите за новостями 1XBET в социальных сетях и будьте в курсе событий!





Фото: 1xBet.kz







Партнерский материал