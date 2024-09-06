Матч Казахстан – Норвегия в Алматы: акимат обратился к болельщикам

Акимат Алматы распространил обращение к болельщикам, собравшимся сегодня, 6 сентября, посетить футбольный матч между сборными Казахстана и Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Так, Управление спорта города просит прибыть на Центральный стадион заранее.

"Матч Лиги наций УЕФА состоится 6 сентября в 19:00 на Центральном стадионе Алматы. Во избежание очередей у входа на стадион и столпотворения просим болельщиков прибыть на стадион за два часа до начала матча", – сказано в сообщении.

В управлении напомнили, что для предотвращения спекуляций билеты отправят в день игры за два часа до начала матча на e-mail, указанный болельщиками при покупке билетов.

Горожан и гостей Алматы просят не покупать билеты у третьих лиц "во избежание недоразумений".

Отметим, что подопечные Станислава Черчесова примут сборную Норвегии, главной звездой которой является форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Следующий матч в Лиге наций сборная Казахстана проведет на выезде 9 сентября против Словении.

Жеребьевка Лиги наций 2024/25 прошла зимой в Париже. Сборная Казахстана, находясь в Лиге B, попала в 3 группу, где ее соперниками стали Австрия, Норвегия и Словения.