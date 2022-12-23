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Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов после тройного убийства в Париже

Применила слезоточивый газ для разгона курдов Фото: Facebook/Police Nationale
Во французской столице начали разгонять слезоточивым газом агрессивных демонстрантов, протестовавших после убийства трех человек у курдского культурного центра, сообщает Zakon.kz.

Около ста представителей общины курдов собрались у центра и стали закидывать полицейских бутылками и камнями, передает ТАСС.

Курды вышли на стихийный митинг под антитурецкими лозунгами, обвинив Турцию в причастности к стрельбе по своим соплеменникам.

Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать силовиков камнями и бутылками. Те в ответ на это использовали шумовые гранаты.

Но это не помогло: сейчас столкновения во французской полиции нарастают.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По информации агентства Франс Пресс, злоумышленник – француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.

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