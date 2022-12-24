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"Русалки" и "зомби" обучают правилам безопасности в ВКО

В ДЧС ВКО рассказали о креативных спасательных операциях Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели ВКО, подводя итоги 2022 года, рассказали, что им приходится использовать необычный подход в своей работе. Для обучения граждан правилам безопасности в помещениях, на море и на суще приходится примерять на себя разные образы от русалок до дедов Морозов, сообщает Zakon.kz

Чтобы инструктаж по безопасности был интереснее и запоминающимся, спасатели примеряют на себя разные образы, ищут креатив, к каждому спасательному инструктажу ищут своих персонажей, подходящих по тематике случаев происшествия.

Например, уже не первый год "Русалок" привлекают для обучения рыбаков правилам безопасности, как в осенний так и в зимний период рыбной ловли. Как отмечают работники ДЧС региона, рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах на рыбалку в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства.


В ДЧС ВКО рассказали о креативных спасательных операциях

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


Для привлечения внимания людей к правилам безопасности, за 2022 год сотрудники ДЧС ВКО "сожгли" автобус, корабль, елку и манекен, "утопили" под лед автомобиль, отправили "Рыбу" и Русалок, на рейд по местам зимней рыбалки и многое другое.


Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО рассказали о креативных спасательных операциях

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


"Ежегодно мы стараемся подойти к вопросам обучения граждан не только с помощью рейдов, распространения им памяток, проведения инструктажей, демонстрации учебных роликов, проявляем креативность и порой вызывающие удивление методы. Ходим в костюмах "Зомби", поем, снимаем видео-ролики, танцуем, создаем реальные условия при которых происходят пожары и чрезвычайные ситуации. Только после этого есть результат и реакция пусть порой не стандартная от наших жителей. Главное донести до каждого те важные для безопасности жилья и людей нормы и правила, которые сохранят имущество и жизни".Заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов


В ДЧС ВКО рассказали о креативных спасательных операциях

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

С целью, чтобы наглядно продемонстрировать опасность угарного газа, спасатели прошлись по домам жильцов в противогазах.


В ДЧС ВКО рассказали о креативных спасательных операциях

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

А так же спасатели, для поднятия предпраздничного настроения, в образе деда Мороза установили в домах жителей специальные датчики угарного газа, объяснив жильцам, как опасен угарный газ и печи эксплуатируемые с нарушениями. Также с наступлением зимы, спасатели показали школьникам показательные учения, чтобы на практике показать как вести себя в лавиноопасный период и на льду и многое другое.



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Анастасия Беньяминова
Интересное Восточно-Казахстанская область
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