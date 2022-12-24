Более 3,3 трлн тенге платежей собрали таможенники РК с начала года

Комитет государственных доходов министерства финансов РК благодаря устранению барьеров, коррупционных и криминогенных факторов увеличил объем таможенных платежей и налогов на 23 декабря 2022 года до 3,3 трлн тенге, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в том числе по НДС на импорт поступило 1,4 трлн тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 80% (766 млрд тенге).



"При этом, план по НДС на 2022 год исполнен досрочно 7 ноября. Товарооборот Казахстана за 10 месяцев 2022 года составил 87,6 млрд долларов США (против 61 млрд долларов США в прошлом году). В том числе импорт вырос до 24,2 млрд долларов США (против 18,3 млрд долларов США в прошлом году), а экспорт увеличился до 63,4 млрд долларов США (против 42,8 млрд долларов США в прошлом году)", - сообщили в КГД МФ РК.

Объем транзита по Казахстану за 11 месяцев 2022 года вырос и составил 10,1 млн тонн (9,2 млн тонн за 11 месяцев 2021 года).

Почти в 2 раза выросло количество участников ВЭД (44,5 тыс. в 2022 году против 28,8 тыс. в 2021 году).

К ключевым мерам, позволившим обеспечить достижение указанных результатов, относятся:

1) централизация контроля. Создано Главное диспетчерское управление (ГДУ), которое осуществляет дистанционный контроль без контакта с участниками ВЭД. В результате работники таможенных постов отделены от принятия решений, система самостоятельно распределяет таможенные декларации по специалистам и определят коридор ("зеленый", "красный", "желтый", "синий"), то есть минимализированы условия для коррупционных проявлений;

2) кадровая политика. Внедряются принципы меритократии в кадровую политику. Ужесточена оценка профессионализма в таможенных органах, по фактам несоответствия от занимаемых должностей освобождены 10 руководителей таможенных постов и пять заместителей руководителей таможенных постов;

3) цифровизация. Автоматизировано категорирование участников ВЭД. Приняты меры по совершенствованию Системы управления рисками с использованием элементов искусственного интеллекта. Начато категорирование субъектов околотаможенной сферы. Актуализированы более 8 тысяч стоимостных индикаторов риска;

4) снятие барьеров. В среднем за сутки в 4 раза увеличена пропускная способность на приграничных пунктах пропуска с КНР, в том числе за счет открытия ранее закрытых пунктов пропуска "Майкапшагай – Зимунай" и "Калжат – Дулаты". Для просчетов рисков участников ВЭД на сайте КГД МФ РК размещается ценовая информация по товарам. На сайте "E-окна" реализован онлайн-сервис по просмотру данных по декларированию товаров в разрезе транспортных средств.

"Особое внимание КГД МФ РК в 2022 году было уделено устранению барьеров на границе с Китайской Народной Республикой, занимающей первое место по товарообороту среди всех торговых партнеров Республики Казахстан (22,8%, 17,8 млрд долларов США). Налажен онлайн-обмен экспортными декларациями, сведения по ним приходят до того, как товар заедет на территорию КНР и Казахстана. До 2022 года Казахстан получал только сведения по товарам, перемещаемым автотранспортом (17% импорта из КНР). С 2022 года Казахстан начал получать данные по товарам, перемещаемым железнодорожным путем (80% импорта из КНР). Обеспечено достоверное декларирование импорта из КНР и по стоимости, и по количеству товаров. Как результат, на 23 декабря 2022 года в государственный бюджет РК поступило таможенных платежей и налогов на сумму 627,3 млрд тенге, что на 64% больше, чем в 2021 году (382,2 млрд тенге)", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что аналогичный рост показателей наблюдается не только по линии КНР, но и по другим торговым партнерам Казахстана. К примеру, объем таможенных платежей и налогов за товары, ввозимые из Турции, с начала 2022 года составил 126,9 млрд тенге, что на 75% больше аналогичного показателя за весь 2021 год (72,6 млрд тенге). При этом эффективность сбора платежей с товаров народного потребления выросла на 389% (9,95 млрд тенге с 4012 транспортных средств в 2021 году, 36,87 млрд тенге с 3038 транспортных средств в 2022 году) за счет устранения теневых схем.

Вместе с тем на контроле находится ряд задач, для решения которых КГД МФ РК будет продолжена работа по обеспечению полной автоматизации всех бизнес-процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также упрощения всех таможенных процедур.

Курс на прозрачность, взятый КГД МФ РК, сталкивается с сопротивлением отдельных участников ВЭД, которые не только идут на различные ухищрения в попытках обойти устанавливаемые правила, но и пытаются дискредитировать работу по наведению порядка. На 23 декабря 2022 текущего года выявлено в три раза больше нарушений, чем за весь 2021 год, в государственный бюджет РК взыскано 181,8 млрд тенге против 50,7 млрд тенге в 2021 году.





Фото: КГД МФ РК





