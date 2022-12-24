Абрамович инвестировал более 200 миллионов долларов в производство марихуаны

Инвестиции российского бизнесмена Романа Абрамовича в Curaleaf составили около 225 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Глава компании Curaleaf Holdings, крупнейшего производителя марихуаны в США Борис Йордан рассказал Bloomberg о том, что Абрамович вложился в Curaleaf еще в 2015-2017 годах, когда компания только набирала обороты, и давно получил свои деньги назад.

Как пояснил глава компании, на данный момент российский бизнесмен больше не является владельцем акций предприятия.

Известно, что медицинская марихуана или по-научному "медицинский каннабис" используют для лечения некоторых болезней или для купирования их симптомов.

Отмечается, что использование, продажа и хранение марихуаны в США запрещены в соответствии с федеральным законом, однако в ряде штатов марихуана легализована для медицинского и рекреационного использования.