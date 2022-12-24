Абрамович инвестировал более 200 миллионов долларов в производство марихуаны
Глава компании Curaleaf Holdings, крупнейшего производителя марихуаны в США Борис Йордан рассказал Bloomberg о том, что Абрамович вложился в Curaleaf еще в 2015-2017 годах, когда компания только набирала обороты, и давно получил свои деньги назад.
Как пояснил глава компании, на данный момент российский бизнесмен больше не является владельцем акций предприятия.
Известно, что медицинская марихуана или по-научному "медицинский каннабис" используют для лечения некоторых болезней или для купирования их симптомов.
Отмечается, что использование, продажа и хранение марихуаны в США запрещены в соответствии с федеральным законом, однако в ряде штатов марихуана легализована для медицинского и рекреационного использования.