93-летний миллиардер Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой, молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня сообщает таблоид The Sun. Отмечается, что 93-летний бизнесмен и его 67-летняя невеста провели церемонию на винограднике Мердока в Калифорнии под названием Морага. Это уже пятый брак для Мердока.

Его предыдущий брак с моделью Джерри Холл длился семь лет. Ранее он был помолвлен с бывшим капелланом полиции и радиоведущей Энн Лесли Смит, но в апреле они расстались.

Rupert Murdoch married Elena Zhukova yesterday at his Bel Air vineyardhttps://t.co/ddtLnb8ojd pic.twitter.com/qPrZ9hGEHR — Brian Stelter (@brianstelter) June 2, 2024

Елена Жукова, которая изучала диабет и работала в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, ушла на пенсию. Она переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР и была замужем за бизнесменом Александром Жуковым. Их общая дочь, Дарья Жукова, была замужем за Романом Абрамовичем с 2008 по 2017 годы, у них двое детей. Елена Жукова второй раз вышла замуж в США за биолога Георгия Гаузе, который умер в 1999 году.

27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым.

