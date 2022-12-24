Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства. Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.





