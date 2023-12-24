Токаев поздравил Алиева и подтвердил планы посетить в 2024 году Азербайджан

Президент Касым-Жомарт Токаев 24 декабря 2023 года поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президенты подчеркнули, что дружеские и братские отношения между нашими странами успешно развиваются в различных сферах.

"В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в следующем году придаст импульс всестороннему развитию отношений", – сказано в сообщении.

Ильхаму Алиеву исполнилось 62 года. Его президентство началось в 2003 году, после чего еще трижды (2008, 2013, 2018) он был избран на пост президента страны.

В ноябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев был с рабочим визитом в Азербайджане. Telegram-каналы Акорды публиковали фотографии и видео со встречи двух президентов.