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Чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в Алматы встретила Дилайла Садвакасова

Чемпиона мира по шахматам встретила Фото: kazchess.kz
24 декабря в Алматы прибыл действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. В аэропорту его встретила юная поклонница - чемпионка Казахстана по блицу девятилетняя Дилайла Садвакасова, сообщает Zakon.kz.

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Дилайла также победительница Кубка Карпова 2019 года и победитель премии Международной шахматной федерации FIDE.

Шахматистка награждена за создание уникального культурно-просветительского проекта "Шахматные истории с Дилайлой", где рассказывает о чемпионах и чемпионках мира по шахматам. Среди выбранных женщин Дилайла является единственным ребенком. Стоит отметить, что 2022 год был объявлен FIDE годом женщины в шахматах.

"Я восхищаюсь карьерой Магнуса Карлсена и считаю, что в становлении его как чемпиона большая роль и заслуга его отца. Также и меня поддерживают родные, без их поддержки не было бы моих успехов. Я взяла автограф не только у Магнуса, но и у его отца", - говорит Дилайла.

Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. Ведущие шахматисты из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы. Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская Федерация шахмат.

Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. Чемпионат проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Призовой фонд - $1 млн. Пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Магнус Карлсен (Норвегия). Родился 30 ноября 1990 года. Гроссмейстер (с 2004). Действующий чемпион мира (с 2013 года становился чемпионом 5 раз и будет им до окончания матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, который пройдет в 2023 году). Трехкратный чемпион мира в рапиде (2014, 2015, 2019) и пятикратный чемпион мира в блице (2009, 2014, 2017, 2018, 2019). Его максимальный рейтинг 2882 (май 2014 и август 2019) – самый высокий в истории.

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