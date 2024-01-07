Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов по шахматам

16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен отказался от борьбы за шахматную корону в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

"Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах", – приводит РБК слова гроссмейстера.

По словам Карлсена, он не переживает из-за отказа от чемпионского титула. Он также заявил, что не скучает по чемпионскому титулу и ему нравится та жизнь, которая есть у него сейчас.

"Я играю дома, но также путешествую и играю в турнирах. Мне это просто не нужно", – сказал Магнус Карлсен.

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Его заменит 28-летний азербайджанский шахматист Ниджат Абасов, занявший четвертое место в Кубке мира в Баку в августе.

Турнир пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто.