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Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов по шахматам

Магнус Карлсен Фото: Даурен Исаев
16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен отказался от борьбы за шахматную корону в 2024 году, сообщает Zakon.kz.
"Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах", – приводит РБК слова гроссмейстера. 

По словам Карлсена, он не переживает из-за отказа от чемпионского титула. Он также заявил, что не скучает по чемпионскому титулу и ему нравится та жизнь, которая есть у него сейчас.

"Я играю дома, но также путешествую и играю в турнирах. Мне это просто не нужно", – сказал Магнус Карлсен.

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Турнир пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто.

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