Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Египте при обрушении трибуны стадиона пострадали 27 человек

В Египте рухнула трибуна стадиона Фото: pixabay
Трибуна крытого стадиона рухнула 24 декабря на последних минутах баскетбольного матча между клубами "Аль-Ахли" и "Иттихад" в Египте, сообщает Zakon.kz.

По данным ESPN, игра проходила в Городе имени 6 октября к западу от Каира на арене в честь Хасана Мустафа. 

Травмы получили 27 человек, погибших нет. У большинства пострадавших зафиксированы переломы. В настоящее время все они получают медицинскую помощь в медицинских учреждениях. 

В Египте рухнула трибуна стадиона

Фото: скриншот видео

Представитель Министерства спорта Египта сказал местному телеканалу, что трибуны обрушились из-за столпотворения болельщиков команды "Иттихад".

Многофункциональную арену имени Хасана Мустафы открыли три года назад к чемпионату мира по гандболу среди мужчин 2021 года, который принимал Египет.

Читайте также

Меган Маркл отвергла извинения газеты The Sun

Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

Регистрацию прошли 66 кандидатов в депутаты Сената в Казахстане

Павел Покровский
Египет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Подведение итогов: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления