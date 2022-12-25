В Египте при обрушении трибуны стадиона пострадали 27 человек

Трибуна крытого стадиона рухнула 24 декабря на последних минутах баскетбольного матча между клубами "Аль-Ахли" и "Иттихад" в Египте, сообщает Zakon.kz.

По данным ESPN, игра проходила в Городе имени 6 октября к западу от Каира на арене в честь Хасана Мустафа.

Травмы получили 27 человек, погибших нет. У большинства пострадавших зафиксированы переломы. В настоящее время все они получают медицинскую помощь в медицинских учреждениях.

Фото: скриншот видео



Представитель Министерства спорта Египта сказал местному телеканалу, что трибуны обрушились из-за столпотворения болельщиков команды "Иттихад".



Многофункциональную арену имени Хасана Мустафы открыли три года назад к чемпионату мира по гандболу среди мужчин 2021 года, который принимал Египет.